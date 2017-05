La Vrije Universiteit Brussel lance une plate-forme innovante pour les entrepreneurs sociaux

Nombre de jeunes entrepreneurs sociaux sont souvent aux prises avec un manque de moyens, de support, de conseils ou simplement de motivation. Voilà précisément ce que la VUB entend résoudre avec cette plate-forme, dont le but est de regrouper le monde académique et celui des affaires dans une recherche de modèles durables au niveau de l'entreprenariat social.

Les entrepreneurs doivent d'abord présenter leur projet et être sélectionnés. Ensuite, ils se voient attribuer une page sur la plate-forme, reprenant tous leurs objectifs et besoins financiers. Ils peuvent aussi pendant un an faire appel au crowdsourcing (production participative) ou au crowdfunding (financement participatif) pour faire décoller leur projet. Entre-temps, ils reçoivent également du coaching de la part de la chaire. "Il y a à présent plusieurs personnes qui veulent lancer et soutenir des initiatives sur notre plate-forme. Ensemble, nous pouvons aider les entrepreneurs sociaux à réaliser leur rêve", explique Nikolay Dentchev, professeur en entreprenariat à la VUB.

Un exemple de ce genre de projet nécessitant de l'aide est celui de Jente Rosseel, étudiant de dernière année en "sciences d'ingénierie/sciences informatiques" à la VUB. A l'occasion d'un stage au Kenya, l'étudiant belge fut intrigué par le manque de moyens et d'efficience dans le secteur de l'enseignement kenyan. Cela l'incita à cofonder l'entreprise sociale Elewa, qui aide les écoles à proposer un enseignement de haut niveau sur base de l'ICT.