La voiture électrique poursuit sa marche en avant

La Chine, les Etats-Unis et l'Europe représentent conjointement 90 pour cent de l'ensemble des voitures électriques vendues dans le monde. Mais la Chine est le numéro un absolu au niveau du transport électrique: l'année dernière, ce pays a en effet été le plus important marché pour les voitures électriques avec plus de 40 pour cent des voitures de ce genre vendues dans le monde. La Chine recense aussi plus de 200 millions de vélos et 300.000 autobus électriques.

Dans certains pays, la part de marché de la voiture électrique augmente particulièrement vite. Sur le plan mondial, la Norvège se classe à la première place avec une part de marché de 29 pour cent en 2016, suivie par les Pays-Bas avec 6,4 pour cent et par la Suède avec 3,4 pour cent.

Percée

L'agence internationale de l'énergie (AIE) s'attend à ce que la voiture électrique connaisse vraiment le succès parmi le grand public lors de la prochaine décennie. D'ici 2020, 9 à 20 millions de voitures électriques pourraient se retrouver sur le marché, et même 40 à 70 millions cinq ans plus tard.

Il en faudrait cependant beaucoup plus encore pour réduire suffisamment les émissions de gaz à effet de serre. Des prévisions de l'AIE, il ressort que pour qu'il en soit ainsi, 600 millions de voitures électriques devraient être vendues à l'horizon 2040. Pour atteindre cet objectif, une politique forte des autorités s'avère indispensable.

Une borne de recharge pour tout un chacun

Des villes endossent dès à présent un rôle de leader, généralement par souci de la qualité de l'air. C'est ainsi que Paris a rendu possible la recharge des voitures électriques aux points de recharge du système public d'auto-partage Autolib'. Amsterdam permet pour sa part à tout un chacun de solliciter une borne de recharge, alors que Londres entend supprimer la taxe de circulation sur les voitures électriques.

Pour permettre une percée réelle des voitures électriques, il est important que les véhicules de société deviennent aussi électriques

Pour permettre une percée réelle des voitures électriques, il est important que les véhicules de société deviennent aussi électriques, selon l'AIE. Si les entreprises et les pouvoirs publics ajoutent des voitures électriques à leurs flottes, cela augmentera non seulement la demande, mais ce sera aussi une étape importante car elle permettra aux employés et aux clients de faire connaissance avec la technologie.

Quatre villes américaines - Los Angeles, Seattle, San Francisco et Portland - ont conclu un partenariat avec plus de trente autres en vue d'acheter des véhicules électriques à grande échelle, dont des véhicules de police et de ramassage des déchets. Cette coalition entend acquérir plus de 110.000 véhicules, ce qui représenterait une énorme impulsion, quand on sait que sur toute l'année 2016, quelque 160.000 voitures électriques ont été vendues.

Effet boule-de-neige

Une politique claire et ambitieuse s'avère vitale pour harmoniser la croissance des véhicules électriques et les objectifs climatiques, pour améliorer la qualité de l'air et rendre le transport moins dépendant du pétrole, selon l'AIE. Malgré des améliorations impressionnantes au niveau des coûts et de la capacité énergétique des batteries, ces dernières demeurent le composant le plus onéreux.

Des mesures de support financier de la part des pouvoirs publics, ainsi qu'une taxe imposée sur les carburants fossiles constituraient par conséquent d'importants instruments en vue de booster la progression des voitures électriques. Il pourrait en résulter un effet boule-de-neige engendrant une augmentation des ventes et un recul des coûts de production des batteries. (IPS)