La valeur du bitcoin en forte baisse suite à un piratage en Corée du Sud

Le cours du bitcoin a reculé de 12 pour cent à quelque 6.800 dollars, ce qui représente sa plus importante baisse depuis mi-mars. Cette année, la valeur du bitcoin a déjà perdu plus de 50 pour cent de sa valeur. En décembre dernier, le cours du bitcoin atteignait encore le pic de 20.000 dollars.

Rien n'a filtré sur ce qui a été dérobé lors du piratage de Coinrail. La plate-forme commerciale collabore avec les autorités et d'autres plates-formes, afin de retrouver les auteurs. Via Coinrail, ce sont plus de cinquante sortes de monnaies numériques qui sont traitées. La Corée du Sud fait partie des plus importants marchés mondiaux pour le traitement des crypto-monnaies.

Réglementation stricte

Il y a assez souvent des vols d'espèces numériques, comme ce fut le cas encore lors du vaste piratage de la crypto-bourse japonaise Coincheck en janvier. A cette occasion, des centaines de millions de dollars en monnaies numériques avaient été dérobés. Il s'agissait là de l'un des plus importants vols d'argent numérique de l'histoire.

Entre-temps, les autorités prennent au niveau mondial des mesures toujours plus rigoureuses vis-à-vis des crypto-monnaies, visant l'utilisation de ces dernières dans le cadre d'activités criminelles et les risques importants que courent les consommateurs et les investisseurs.