La toute nouvelle montre connectée d'Huawei en avril en Belgique

La Watch 2 dispose de Bluetooth, GPS, NFC et wifi. Mais il y aura aussi une version avec LTE (4G) et compatible nano-SIM ou e-SIM. Cela signifie que vous pourrez aussi utiliser la montre sans smartphone, ce qui s'avère surtout intéressant pour les sportifs.

Huawei a lancé sa montre lors du Mobile World Congress de Barcelone, juste après le smartphone P10. Selon Richard Yu, directeur de la division à la consommation de l'entreprise, la Watch 2 est la plus légère des montres connectées avec ses 57 grammes. "It is made for free spirits", a-t-il déclaré. Des paroles pour le moins osées de la part d'une entreprise chinoise.

La montre est étanche et protégée contre la poussière jusqu'à IP68, offre 4 Go de capacité de stockage et tourne sur Android Wear 2.0. Selon Huawei, elle peut rester 21 jours en mode montre. En utilisation normale, l'autonomie est de 2 jours. Son prix débute à 329 euros pour la version sans 4G. Pour le modèle avec carte SIM ou celui spécialement conçu par Porsche, les prix seront sans aucun doute quelque peu supérieurs, mais n'ont pas été révélés.