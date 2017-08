La toute nouvelle acquisition de Facebook retire/ajoute des objets dans des vidéos

Rien n'a filtré à propos du montant payé par la firme de Mark Zuckerberg pour s'emparer de Fayteq. C'est Deutsche-startups.de qui a annoncé la nouvelle du rachat, avant que Facebook le confirme à Variety.

Fayteq crée notamment des plugins pour software tel Adobe After Effects. L'utilisateur peut ainsi suivre des objets dans une vidéo, puis les supprimer éventuellement. Il est aussi possible d'ajouter de nouveaux objets. Suite à ce rachat, les produits de Fayteq ne seront plus commercialisés en tant que tels.

Il est vraisemblable que Facebook veuille utiliser la technologie pour ses propres vidéos en direct, en combinaison ou non avec la réalité augmentée.