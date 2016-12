La technologie radar de Tesla prévoit un accident sur une autoroute néerlandaise, avant qu'il ne se produise (vidéo)

La vidéo a été postée par Hans Noordsij et aurait été réalisée, selon les images de la dashcam (caméra embarquée), mardi à 16 heures sur l'A2 près d'Eindhoven.

La vidéo montre que la Tesla Model X, dans laquelle est installée la dashcam, freine brutalement, avant de voir quoi que ce soit. Mais le radar de la voiture, qui 'perçoit' à l'avant, à l'arrière et latéralement le trafic environnant, 'a vu', lui, qu'un certain nombre de véhicules précédents freinent. Le conducteur de l'Opel Corsa qui précède immédiatement la Tesla et qui n'est évidemment pas équipée de la technologie radar, ne le voit pas, lui, et heurte de plein fouet l'Hyundai noire.

Le côté impressionnant de la vidéo, c'est qu'on entend déjà la puissante sonorité du Forward Collision Warning, avant que la voiture précédente ne freine. Un rien plus tard, l'on voit pourquoi la Model X a freiné à son tour, lorsque l'accident se produit - quelque chose que le chauffeur n'aurait pu voir venir.

Logiciel 8.0

Lors du déploiement de la version logicielle 8.0 en septembre, le radar, qui était déjà installé dans les Tesla depuis octobre 2014, est devenu un capteur primaire. Il en résulte que pour la voiture, il n'est plus nécessaire d'obtenir une confirmation visuelle pour intervenir. Cette vidéo démontre combien cela peut s'avérer important dans la pratique.

Pour info, les passagers des voitures impliquées dans cet accident, ont été conduits en clinique, mais s'en sont tirés avec de légères blessures.