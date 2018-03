La technologie AI de Google à présent utilisée dans des drones militaires

D'après les sources du site d'actualités Gizmodo, des employés de Google sont préoccupés par la collaboration entre l'entreprise technologique et le DoD américain. Il est connu depuis assez longtemps déjà que le géant des recherches partage sa technologie AI avec l'armée, mais on vient à présent d'apprendre que le logiciel sera aussi utilisé dans des drones militaires.

"Missions pacifiques"

"Les développeurs sont préoccupés du fait que leur logiciel pourrait être utilisé pour faire d'innocentes victimes", admet Eric Schmidt, directeur de Google. L'entreprise explique par conséquent que son logiciel ne sera utilisé que pour des missions ne faisant pas appel à la violence.

Les drones concernés embarqueront un logiciel de reconnaissance d'images intelligent, qui pourra identifier des objets sur base d'images vidéo. Avant, l'armée devait elle-même analyser les images, mais grâce à l'apprentissage machine, cela se fait à présent automatiquement.

Google Photos

L'entreprise précise aussi à quelle technologie l'armée a accès. Il s'agit d'API de TensorFlow, des algorithmes spécifiquement destinés aux applications de reconnaissance d'images. Google Photos exploite TensorFlow pour identifier un chien dans une illustration par exemple. On voit alors apparaître toutes les photos incluant des chiens, dès que le mot-clé 'chien' est saisi. Selon le géant des recherches, l'armée utilisera le logiciel pour des missions de reconnaissance et des opérations de sauvetage.

Il est cependant malaisé d'estimer si la collaboration entre Google et la défense américaine ne concernera dans le futur que des 'missions pacifiques'. Plus l'AI deviendra utile, plus il sera tentant d'exploiter cette technologie à toujours plus de fins. En 2017, l'armée américaine a investi 7,4 milliards de dollars dans le développement de l'intelligence artificielle.