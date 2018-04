La Suède inaugure une route qui recharge les voitures électriques en train de rouler

Ce tronçon de route publique se trouve à proximité de Stockholm. Des rails électriques (un dans chaque sens) ont été intégrés dans le revêtement de la route sur une distance de deux kilomètres. Ces rails doivent recharger les voitures et camions électriques pendant qu'ils roulent. Cela fonctionne au moyen d'un 'bras' mobile fixé sous le véhicule. La route est subdivisée en sections de 50 mètres. Chaque section individuelle n'est alimentée en courant que lorsque le véhicule roule par-dessus. Le courant s'interrompt, une fois que le véhicule est passé ou s'arrête. Lorsqu'un véhicule électrique en dépasse un autre, il perd automatiquement sa connexion. La route calcule enfin la quantité d'énergie absorbée par chaque véhicule et peut ainsi établir une facture, si nécessaire. Ce système de recharge dynamique permettrait d'utiliser des batteries plus compactes dans les voitures, ce qui diminuerait le coût de production.

L'agence routière suédoise a entre-temps planifié d'autres routes de recharge de ce genre dans tout le pays. En équipant des tronçons spécifiques de rails de recharge, les voitures équipées de batteries plus petites devraient pouvoir rouler sans crainte de s'arrêter. La Suède entend en effet d'ici 2030 ne plus être dépendante des combustibles fossiles, ce qui exige qu'une grande partie du transport devienne électrique.