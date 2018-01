La startup RH Talmundo récolte 1,3 million d'euros de capital de croissance

Talmundo, établie à La Haye et Anvers, a été fondée en 2012 par le Belge Stijn de Groef. Initialement, la startup se mit à mettre au point une appli RH générale, mais en 2014, elle étendit son champ d'action au processus 'onboarding'. Entre le moment où un employé signe son contrat et celui où il est entièrement opérationnel dans sa nouvelle entreprise, il y a un certain nombre de péripéties administratives qui se passent. Talmundo tente précisément de rendre ce processus plus efficient avec des applis et des logiciels 'cloud'. Des multinationales telles Bacardi, ArcelorMittal, Staples et BNP Paribas notamment y ont à présent recours.

2017 fut l'année de la percée pour la jeune entreprise belgo-néerlandaise, après que TIIN Capital y ait investi un demi-million d'euros. Exactement un an plus tard, le fonds d'investissement néerlandais y injecte encore 1,3 million d'euros. Cet argent servira à renforcer la position de Talmundo au Benelux et à s'ancrer en Grande-Bretagne et en France. L'entreprise souhaite aussi continuer d'investir dans le développement de produits, comme dans l'intelligence artificielle pour un 'Onboarding Chatbot'.