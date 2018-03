La startup belge Clarida fait don d'un logiciel d'analyse de données à la recherche sur le cancer

Clarida Technologies est une startup londonienne fondée par deux Belges. Elle est spécialisée dans le développement de programmes d'analyse de données et entend à présent offrir un de ses logiciels à la recherche sur le cancer.

Le logiciel mis à disposition de l'ICR britannique a, d'après les rumeurs, une valeur d'1,1 million d'euros. "Notre logiciel est capable de remplacer et d'automatiser complètement la connaissance des experts dans le domaine", déclare Jonas Poelmans, CTO et co-fondateur de Clarida Technologies. "Il n'est pas nécessaire non plus de posséder une connaissance de la programmation. La force de nos outils réside dans l'importante puissance informatique qu'ils fournissent, en combinaison avec une facilité d'emploi."

Selon l'ICR, il y a un besoin d'une meilleure analyse de grandes quantités de données complexes. "La science des données joue un rôle-clé dans le développement de nouveaux médicaments à l'ICR", explique Bissan Al-Lazikani, responsable de la science des données de l'institut. "Nous sommes très reconnaissants à Clarida Technologies de leur généreux don et nous allons examiner comment utiliser au mieux son logiciel dans notre mission de vaincre le cancer."

Robin Poelmans, CEO de Clarida, explique que l'idée d'offrir ce logiciel est venue en partie après qu'il ait lui-même été confronté de près au caractère atroce de la maladie: "J'ai compris l'impact que le cancer peut avoir sur les patients, leur famille et leurs amis. Voilà pourquoi je suis très heureux que ce don soit officiellement entériné et j'espère que notre logiciel pourra faire progresser encore les chercheurs. Gardons l'espoir qu'ils puissent mettre au point des méthodes qui soient une réelle amélioration par rapport aux traitements actuels contre le cancer."