La Russie bloque WeChat

L'enregistrement est depuis peu obligatoire, mais Tencent, l'entreprise à l'initiative de cette appli, n'a pas encore fourni de données de contact aux autorités russes. Voilà pourquoi le service n'est plus accessible en Russie depuis le 5 mai.

WeChat n'est pas énormément populaire en Russie, contrairement à ce qui se passe en Chine et dans d'autres pays asiatiques. Chez Tencent, on déclare entre-temps à l'agence Reuters que l'entreprise négocie avec les autorités russes. On ne sait pas exactement si c'est Tencent qui ne souhaite pas s'enregistrer ou s'il y a d'autres obstacles. Pour rappel, la Russie avait précédemment déjà bloqué LinkedIn, parce que le réseau professionnel ne voulait pas garder en Russie les données d'utilisateurs russes.