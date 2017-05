La principale bourse bitcoin Coinbase éprouve des problèmes en raison du boum de la monnaie virtuelle

La monnaie virtuelle bitcoin connaît un franc succès. Précédemment, le bitcoin valait plus de deux mille dollars, mais voici à présent que sa valeur a atteint un nouveau record à 2.805 dollars. Pour l'instant, sa valeur s'est stabilisée à 2.505 dollars. Voilà qui devrait être une bonne nouvelle pour les bourses bitcoin en ligne telles Coinbase, mais il semblerait pourtant qu'elle éprouve des difficultés à répondre à toutes les demandes.

Les problèmes que connaît Coinbase, semblent entre-temps en grande partie résolus. Coinbase est active dans plus de 32 pays. Elle a récolté plus de 117 millions de dollars d'investissement de la part de la Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ et Union Square Ventures notamment, l'un des principaux capital-risqueurs au monde.

La valeur du bitcoin a plus que doublé l'année dernière. La liste des gouvernements nationaux qui reconnaissent le bitcoin comme moyen de paiement officiel, s'allonge toujours davantage. Il y a quelques jours, on apprenait la mise en oeuvre d'un accord par le Digital Currency Group en vue d'amplifier la capacité de transactions du réseau bitcoin. Le Digital Currency Group est un fonds d'investissement se focalisant sur le marché des monnaies numériques. Selon lui, 56 entreprises dans 21 pays et 83 pour cent des 'bitcoinminers' (des firmes qui émettent des bitcoins et qui sont payées pour cela dans la même unité monétaire) soutiennent le nouvel accord. Cette extension est nécessaire, parce que le réseau actuel peut à peine traiter les transactions. Les paiements se font par conséquent parfois attendre des jours. L'annonce du Digital Currency Group expliquerait entre autres la récente hausse de la valeur du bitcoin.