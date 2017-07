La première Tesla Model 3 en production dès vendredi

Les 30 premiers clients à avoir commandé ce véhicule le recevront à la fin du mois de juillet. Une centaine d'exemplaires de Model 3 devraient être construits au mois d'août, et plus de 1.500 le mois suivant. Au moins 400.000 commandes ont déjà été passées pour ce nouveau modèle, plus abordable que les précédents. Le début de la production était attendu en juillet, mais des doutes subsistaient quant à la capacité de l'usine californienne du constructeur, située à Fermont.

Ce nouveau modèle doit permettre à la marque d'atteindre un plus large public. C'est la troisième voiture du constructeur américain, après la Model S (sport) et le SUV Model X. Les clients pouvaient passer leur commande depuis le mois d'avril de l'année dernière.

Ce Model 3 transformera la marque de voitures électriques en producteur de masse. Au cours des trois premiers mois, Tesla espère livrer 25.051 véhicules. En 2018, un demi-million de Model 3 devraient sortir de l'usine, avant que la production n'atteigne le million en 2020.

Handover party for first 30 customer Model 3's on the 28th! Production grows exponentially, so Aug should be 100 cars and Sept above 1500.