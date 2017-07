La popularité du jeu chinois pour smartphone contraint Tencent à en limiter le temps d'utilisation

Honor of Kings est un jeu fantastique, dans le cadre duquel il faut combattre des figures mythiques. Il est comparable à League of Legends (LOL), très populaire chez nous. Le jeu pour smartphone est extrêmement apprécié des enfants chinois. Au début de cette année, il comptait déjà plus de 50 millions de joueurs actifs. Ce nombre augmente encore, ce qui rend le jeu du géant chinois d'Internet Tencent encore plus populaire que Pokémon Go de Nintendo.

Des dépenses illimitées

En Chine, l'immense popularité et le caractère addictif chez les jeunes enfants ont suscité une inquiétude publique. Un jeune de 11 ans de la province du Zhejiang a dépensé 38 000 yuans (4 900 euros) en 2 mois pour acquérir des armes et autres équipements pour son personnage fictif. Un jeune de 12 ans de la province de Hainan a même dépensé les économies de sa famille à concurrence de 40 000 yuans (5 000 euros) pour un accompagnement en ligne visant à améliorer ses capacités de jeu.

Fini de jouer des heures en soirée

Dimanche, les développeurs ont annoncé dans une déclaration qu'ils intégreraient une limite pour les enfants de moins de 12 ans, afin qu'ils ne puissent plus jouer qu'une heure par jour maximum au jeu. Par ailleurs, il ne leur sera plus possible de se connecter après 21h.

Pour les enfants de plus de 12 ans, le temps de jeu est augmenté à 2 heures par jour. "S'ils dépassent cette limite, ils sont automatiquement déconnectés", déclare Tencent. La mesure entre en vigueur dès ce mardi et est considérée comme l'une "des plus strictes" de l'industrie du jeu.

Les parents doivent enregistrer les enfants

"En dépit de son immense popularité, Honor of Kings peut également avoir un impact négatif sur les mineurs, car ils perdent le contrôle d'eux-mêmes et jouent au jeu durant de longues heures", affirme Tencent. L'entreprise déclare avoir pris elle-même cette initiative par inquiétude et car la Chine ne dispose pas encore de directives nationales en matière d'addiction aux jeux en ligne.

Les parents doivent enregistrer leurs enfants ainsi que leur âge sur un site de surveillance. Les enfants ne peuvent donc plus dépenser de l'argent de manière illimitée pour des suppléments proposés par le jeu. Dans sa déclaration, Tencent a également appelé les parents à passer suffisamment de temps avec leurs enfants et à leur offrir la convivialité d'une famille.