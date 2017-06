La plate-forme de rendez-vous Doctena s'empare de Sanmax

La plate-forme d'origine luxembourgeoise avait précédemment déjà repris la belge DocBook et l'allemande Doxter. Récemment, c'était au tour du département des réservations médicales de l'entreprise Terminland allemande elle aussi, et aujourd'hui, voici que Sanmax est également engloutie. Cette dernière entreprise existe depuis 1998 et permet aux utilisateurs de gérer leur agenda en ligne. En moyenne, ce sont chaque mois 700.000 rendez-vous qui sont pris via la plate-forme Sanmax.

Selon Doctena, 3.650 médecins en Belgique, soit 10 pour cent du corps médical belge, recourent à la plate-forme de rendez-vous en ligne. "Le fait que 10 pour cent des médecins utilisent ce logiciel, montre bien que la gestion en ligne de rendez-vous est déjà devenue une norme pour pas mal de docteurs", explique Patrick Van de Mosselaer, CEO de Doctena Belgique et Pays-Bas. "Plus les médecins recourront à cette solution, plus nous y prévoirons des facilités. Voilà pourquoi nous nous attendons à ce que toujours plus de docteurs optent pour Doctena." Ensuite, Doctena entend aussi numériser les cliniques.