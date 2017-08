La plate-forme d'e-commerce néerlandaise Mijnwebwinkel débarque en Belgique

Avec ses plus de 40.000 commerçants web, la plate-forme représente un acteur en vue aux Pays-Bas et possède déjà plus de 1.500 utilisateurs belges. En introduisant Mijnwebwinkel.be, Mijnwebwinkel espère pouvoir desservir encore mieux le marché belge. C'est ainsi que l'offre de partenaires sera étoffée par divers fournisseurs de services belges et par un site web rénové. Mijnwebwinkel ne s'adressera provisoirement qu'aux entrepreneurs flamands.

Les ambitions de Mijnwebwinkel dépassent cependant les frontières néerlandaises et belges. L'entreprise travaille en effet d'arrache-pied à un lancement international. "L'extension en Belgique est un choix logique", déclare Alex Pansier, CEO de Mijnwebwinkel. "Nous y disposons déjà d'une solide clientèle et connaissons bien ce marché. Nous espérons ainsi fournir un service encore meilleur aux utilisateurs belges."

En collaboration avec Dutch IT-Channel.