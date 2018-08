La plate-forme 'cloud' GPU Cloudalize recueille 5 millions d'euros

Cloudalize existe depuis 2011 et possède aujourd'hui des filiales à Gand et Amsterdam notamment. L'entreprise propose des infrastructures IT flexibles sur base de la puissance GPU dans le nuage. Elle cible ainsi entre autres les architectes, ingénieurs et firmes de construction. Mais aussi les joueurs avec la plate-forme de jeux dans le nuage PixelStellar.

Précédemment, l'entreprise avait déjà recueilli 4,5 millions d'euros. Ce nouvel investissement de série A émane à raison de quatre millions d'Horizon Ventures, le véhicule d'investissement de Li Ka-Shing, qui avait préalablement déjà injecté de l'argent dans Facebook et Waze. Le million restant provient d'investisseurs non nommément cités. Ce montant a été récolté avec le soutien de l'accélérateur EIT Digital.

Avec cet investissement, Cloudalize souhaite étendre son réseau de vente, notamment sur les marchés américain et asiatique.

