La panne informatique chez British Airways due à un problème d'alimentation

A cause de cette panne, British Airways a dû ce week-end annuler tous ses vols au départ des aéroports londoniens. A présent, la compagnie s'attend à une reprise de tous ses vols long courrier et de la majorité de ses vols courts.

Aujourd'hui, le CEO de la compagnie, Alex Cruz, évoque des problèmes d'alimentation électrique des systèmes IT. Il n'y aurait pas le moindre indice d'une cyber-attaque. On ne sait cependant pas encore où et comment le problème d'alimentation s'est manifesté.

Le fait qu'une panne de courant provoque des problèmes IT, n'est pas nouveau, mais ce qui est exceptionnel dans ce cas précis, c'est qu'elle a perturbé pleinement trois jours durant le fonctionnement quotidien d'une grande organisation. Elle a en effet non seulement cloué au sol tous les avions, mais elle a perturbé aussi les outils de changement de réservation des tickets ou encore le centre de contacts.

Comme cause des problèmes, le syndicat britannique GMB pointe plutôt du doigt l'outsourcing IT qui remonte à l'an dernier. A l'époque, une partie du personnel IT aurait été externalisée vers l'entreprise indienne Tata Consultancy Services. Mais BA elle-même l'a déjà démenti au Financial Times.

"Nous ne mettrions jamais en jeu l'intégrité et la sécurité de nos systèmes IT. Les services IT sont actuellement le lot d'un grand nombre de fournisseurs, ce qui est une pratique courante dans chaque secteur", a ajouté BA au journal.