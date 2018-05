La nouvelle version de Google Lens sera capable d'identifier les styles vestimentaires

Lens, c'est le logiciel de reconnaissance des images de Google, consultable à partir de 'Photos' ou de l''Assistant'. Des algorithmes AI identifient ce qu'il y a à voir sur une illustration spécifique, et Lens affiche ensuite des informations directes ou des résultats de recherche. Si vous soumettez une photo de votre chien à Lens, ce dernier vous indiquera par exemple de quelle race il s'agit.

Plus accessible

Lors de la conférence des développeurs I/O annuelle de Google, l'entreprise a expliqué que Lens sera désormais intégrée à Android Camera. Lorsque vous prendrez une photo d'un monument par exemple, Lens pourra vous en dire plus sur celui-ci. Provisoirement, cette intégration ne se fera que pour les téléphones Pixel et les appareils haut de gamme de fabricants tels Motorola ou LG. De plus, Google rend aussi son logiciel Lens accessible au départ de Street View. Si vous introduisez par exemple un lieu particulier dans l'appli, vous pourrez consulter Lens pour obtenir davantage d'informations.

Pour une autre fonction, Google s'est inspirée de son propre service de traduction 'Translate'. Via cette appli, vous pourrez avec l'appareil photo de votre smartphone faire traduire par exemple un menu de restaurant, si vous vous trouvez à l'étranger. Lens incorporera désormais cette fonction en temps réel, ce qui vous évitera de prendre des photos pour identifier des mets ou des objets.

Conseils en matière de style

Mais la nouvelle fonction la plus singulière s'appelle 'Style Match', par laquelle Google vous fera des recommandations, lorsque vous choisirez des tenues vestimentaires ou que vous aménagerez votre intérieur. Style Match tient compte notamment des styles et des combinaisons de couleurs. Reste évidemment à savoir comment elle fonctionnera dans la pratique. On ne sait temporairement pas quand la nouvelle mise à jour pour Lens sera déployée.