La nouvelle caméra de RED permet de filmer en 5K dans l'espace

La caméra de cinéma 'Epic-W' est spécialement conçue pour réaliser de belles prises de vue dans des conditions de fort sous-éclairage, comme dans l'espace. Le fabricant de caméras RED avait dans un premier temps annoncé vouloir ne sortir que quatre modèles de l'appareil, tous destinés à un 'client spécial', à savoir le CEO de SpaceX, Elon Musk. L'entreprise signale à présent cependant que la caméra sera mise en vente pour tout un chacun au prix de 24.500 dollars.

Ce qui rend la caméra parfaite pour filmer dans l'espace, c'est son capteur d'image Gemini de 5K caractérisé par une grande sensibilité à la lumière. Le capteur supporte un mode appelé 'dual-ISO', qui permet aux utilisateurs de choisir entre une utilisation 'low-light' (faible luminosité) ou standard. Lorsqu'on utilise la première formule, c'est comme si, selon RED, on plaçait le diaphragme de la caméra deux valeurs f plus bas.

Compromis pour plus de lumière

"Les vidéos effectuées en 'low-light' à 3.200 ISO sont aussi nettes que les images obtenues au réglage par défaut à 800 ISO", explique l'entreprise dans une vidéo sur YouTube. RED reconnaît que le mode 'low-light' réduit la portée dynamique totale de la caméra d'une demi-valeur f. L'entreprise recommande par conséquent d'utiliser le mode par défaut dans la plupart des cas. La valeur maximale par défaut est de f/16.5.

En outre, la caméra peut en RAW effectuer des prises de vie à une résolution 5K à 96 fps, contre 300 fps en 2K. L'appareil dispose aussi de pixels plus sensibles et plus grands pour mieux faire face à des conditions peu lumineuses. Le compromis, c'est que les utilisateurs de l'Epic W ne peuvent filmer en résolution 8K, ce que permettent d'autres appareils de RED dans la même catégorie de prix.