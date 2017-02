La Lituanie recourt à Minecraft pour attirer une 'Gigafactory' de Tesla sur son territoire

Le pays balte a fait appel à quarante spécialistes de Minecraft et deux jours plus tard, l'usine était prête. Voilà ce qui ressort d'une vidéo sur YouTube, dont le compte Twitter officiel de Tesla a fait mention vendredi dernier. ''La Lituanie sait manifestement s'y prendre avec nous'', a écrit Tesla en légende du lien.

Dans la vidéo d'une durée de deux minutes et demie, on peut assister à la construction accélérée de l'usine, dont non seulement l'aspect tant extérieur qu'intérieur a retenu l'attention, mais aussi le cadre environnemental où la Lituanie souhaiterait implanter la fabrique.

Lithuania knows the way to our heart: a Gigafactory 2 pitch using Minecraft. https://t.co/V5COhmMkdu -- Tesla (@TeslaMotors) February 3, 2017

On ne sait pas encore clairement quand Tesla décidera de l'endroit où sa deuxième Gigafactory sera érigée. Il faut dire que l'entreprise est encore en train de construire sa première méga-usine dans l'état américain du Nevada.

Tesla entend en fin de compte disposer de plusieurs Gigafactories en différents lieux dans le monde. L'usine du Nevada méritera vraiment son titre de méga-fabrique, puisqu'au niveau de sa superficie au sol, elle sera le plus grand bâtiment au monde. Tesla prévoit ce genre d'usine pour pouvoir accroître la production de ses voitures et batteries, afin qu'elles deviennent plus abordables financièrement.