La Lettonie dispose du meilleur réseau à fibre optique d'Europe

En Lettonie, quelque 45,2 pour cent de la population est connectée à la fibre optique. Ce pays fit ainsi mieux que la Lituanie (3ème avec 40,3%), qui se classait première l'an dernier. C'est la Suède qui occupe la deuxième place avec une couverture FTTH (Fiber to the Home) de 40,7%.

Ces chiffres émanent du FTTH Council qui organise actuellement sa conférence européenne annuelle à Marseille. Il s'agit en l'occurrence du pourcentage de ménages qui étaient connectés fin septembre 2016. Le classement tient compte de l'Europe géographique, en ce compris des pays comme la Russie et la Servie, mais aussi des connexions Fibre to the Building.

La Belgique parée pour progresser

Notre pays ne figure donc pas encore dans ce classement, puisque le taux de pénétration FTTH y est inférieur à un pour cent. C'est ainsi que Proximus a certes déployé à ce jour 21.000 kilomètres de fibre optique, mais il s'agit de 'Fibre to the Curb' (jusqu'à l'armoire de distribution en rue).

La situation devrait cependant changer chez nous dans les années à venir. C'est ainsi que l'opérateur investit trois milliards d'euros, afin de connecter d'ici trois ans sept pour cent des ménages directement à la fibre optique. Et d'ici dix ans, on devrait atteindre les 50 pour cent. Pour les entreprises, le déploiement devrait même être encore plus rapide.

Ce bon vieux réseau en cuivre

Une raison pour laquelle des acteurs tels Proximus ne se lancent qu'à présent dans la fibre optique, c'est que notre pays a pu compter pendant longtemps sur un réseau en cuivre de bonne qualité. La technologie de vectorisation notamment a réussi à en accroître la vitesse, ce qui fait que le besoin d'investissements lourds ne s'est pas fait sentir. Notre pays n'est pas le seul dans cette situation. C'est ainsi que l'Allemagne ne figure dans le classement que depuis l'année dernière et n'en est aujourd'hui qu'à 1,6 pour cent de connectabilité FTTH. La Grande-Bretagne n'en est pas non plus à un pour cent pour des raisons comparables.

L'Asie et le Moyen-Orient font mieux

Si on compare l'Europe avec le reste du monde, on observe que le numéro un de la fibre optique européen ne se classe que huitième à l'international après les Emirats Arabes Unis, le Qatar, Singapour, la Corée du Sud, Hong Kong, le Japon et l'Uruguay.

Ici aussi, on constate que bon nombre de ces pays disposaient initialement d'un piètre réseau télécom, ce qui fait qu'il était pour eux plus intéressant de se lancer nettement plus tôt et plus intensivement dans la fibre optique. Dans les couloirs de la FTTH Conference, nous nous sommes laissé dire qu'au Moyen-Orient, il existe souvent à peine une réglementation télécom, ce qui fait que les opérateurs locaux peuvent déployer leur fibre optique sans trop de contraintes.