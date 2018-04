La KU Leuven (encore et toujours) l'université la plus innovante d'Europe

Chaque année, l'agence de presse Reuters classe les universités européennes sur base de leur contribution au niveau de la recherche. Cela comprend non seulement les articles parus dans des revues scientifiques, mais aussi les demandes de brevets, par lesquels une université protège et commercialise ses résultats de recherche.

Cela fait donc trois années consécutives que la KU Leuven occupe la première place de ce classement. Au cours de l'année dernière, il est en outre apparu que la KU Leuven s'est distinguée par rapport aux universités américaines, puisqu'elle se classe au cinquième rang au classement des universités les plus novatrices au monde.

Des chercheurs de la KU Leuven déposent souvent des brevets et sont régulièrement cités par d'autres scientifiques dans le monde académique et dans l'industrie, selon Reuters.

Chute des universités britanniques

Aux deuxième et troisième places du classement européen, on trouve certes de nouveau deux universités britanniques: Imperial College London et Cambridge. Mais de manière générale, la Grande-Bretagne recule au classement, puisque les 21 universités britanniques perdent conjointement 35 places. Par contre, les 23 universités allemandes figurant dans le top 100 grimpent, elles, de 23 rangs.

Selon Reuters, ce glissement s'explique par le fait que l'incertitude politique freine l'innovation. "Le Brexit n'est pas encore un fait, mais des chercheurs britanniques envisagent déjà de se lier à des institutions de recherche sur le continent", signale Reuters. C'est ainsi qu'une récente étude britannique montre notamment que le monde académique allemand considère le Brexit comme une opportunité pour attirer des chercheurs du Royaume-Uni. De plus, le gouvernement allemand a amplifié les budgets pour la recherche scientifique.

La Belgique, le pays le plus innovant

L'université de Gand, qui occupait la 19ème place l'année dernière, retombe au 33ème rang, alors que la Université Libre de Bruxelles (ULB) se classe à la 42ème place. Sept universités belges figurent dans le top 100. Pour Reuters, c'est remarquable pour un pays qui ne compte que 11 millions d'habitants. Aucun autre pays ne fait mieux par tête d'habitant.