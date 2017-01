La jeune entreprise de cyber-sécurité BitSensor récolte 400.000 euros

Dans le cadre d'une phase de capitalisation dirigée par la société d'investissement belge Volta Ventures, BitSensor a récolté 400.000 euros. Cette jeune entreprise néerlandaise entend ainsi peaufiner son logiciel de sécurité. BitSensor a été fondée par deux pirates éthiques, qui ont développé une technologie permettant aux entreprises de visionner la sécurité de leurs applications et données. Le logiciel ramènerait la durée de découverte d'une faille de neuf mois à quelques millisecondes. Il ajouterait aussi une couche protectrice aux applis, afin de les préserver des pirates.

"On apprend quasi quotidiennement l'existence de cyber-attaques que notre logiciel aurait pu éviter. Pensons ici à un certain nombre d'agressions en provenance de Russie, le piratage d'un demi-milliard de mots de passe chez Yahoo ou le jouet d'enfant V-Tech engendrant le vol de nombreuses photos enfantines", déclare Ruben van Vreeland de BitSensor. "Nous signalons ces attaques et assurons une protection contre elles, lorsqu'elles ont lieu et pas des mois plus tard. Il est par conséquent possible de prendre directement les mesures qui s'imposent, afin d'empêcher d'autres fuites."

BitSensor occupe actuellement quatre personnes qu'elle entend porter à une vingtaine d'ici deux ans.