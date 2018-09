La graphène offre une propriété inattendue: sa sensibilité à une faible dose de lumière

Le matériau graphène peut provoquer de faibles changements de couleur et ce, de manière d'autant plus efficiente en présence d'une faible dose de lumière. C'est à cette découverte étonnante qu'est arrivée Nathalie Vermeulen, professeure à la VUB. Grâce à cette découverte, il pourra être possible de développer au moyen de graphène des sources lumineuses compactes, capables de diffuser un large panel de couleurs. Ce genre de source lumineuse pourrait aider les patients diabétiques par exemple.