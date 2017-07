La fonctionnalité Chronologie de Windows 10 sera déployée ultérieurement

La Chronologie vous permet de récupérer un état antérieur de votre ordinateur, notamment les applications et les fichiers ouverts à un moment donné. Il est possible de retrouver un environnement sur votre ordinateur portable Windows 10, ainsi que sur les appareils iOS et Android, de manière comparable à un navigateur qui affiche les mêmes onglets que ceux ouverts la veille.

La fonctionnalité a été présentée pour la première fois en mai et d'aucuns supposaient qu'elle serait incluse dans la Fall Creators Update, qui devrait être lancée dès le mois de septembre. Néanmoins, le vice-président Joe Belfiore a déclaré dans un tweet que Microsoft n'en a jamais eu l'intention. Selon lui, l'intégration de la Chronologie à Windows 10 ne concernera, dans un premier temps, que des préversions de Windows 10.

Correct. Timeline won't be in the Fall Creators Update. We're planning for it to be in early insider builds shortly after FCU is out.