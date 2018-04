La crypto-plateforme Coinbase s'étend suite au rachat d'Earn.com

Earn.com est un portail qui permet aux gens de gagner de l'argent en envoyant des courriels et en exécutant d'autres petites tâches. Les utilisateurs sont payés en bitcoins, si quelqu'un répond à leurs mails. La crypto-plateforme Coinbase s'empare du service pour un peu plus de cent millions de dollars, selon le site technologique Recode. Cette somme sera payée en espèces, mais aussi en actions et - évidemment - en crypto-monnaies.

Les collaborateurs d'Earn.com représenteraient aussi un élément important de l'accord. C'est ainsi que Balaji Srinivasan, un ex-partner du capital-risqueur Andreessen Horowitz, deviendra CTO de Coinbase après le rachat.

Il faut dire que Coinbase est en train de croître particulièrement vite et doit donc tout aussi rapidement se constituer une équipe directoriale. Le mois dernier, Coinbase a par exemple engagé également Emilie Choi, qui travailla huit années durant au sein du département 'business development' chez LinkedIn. Choi accomplit à présent le même boulot pour Coinbase: racheter d'autres entreprises.