La Corée du Sud entend renoncer à sa menue monnaie d'ici 2020

Les consommateurs pourront dans des endroits spécifiques convertir leurs pièces en crédit sur des cartes prépayées dans le cadre de ce projet-pilote s'appliquant à tout le pays. Selon l'agence de presse sud-coréenne Yonhap, certaines des plus importantes chaînes commerciales du pays prendront part au projet.

Si le projet-pilote se déroule avec succès, il sera étendu l'année prochaine, et le cash sera directement transféré sur le compte bancaire du client. D'une enquête effectuée par la banque centrale sud-coréenne 'Bank of Korea' (BOK), il est apparu que 63 pour cent des Sud-Coréens n'utilisent plus de menue monnaie, parce que le transport de ces pièces s'avère inconfortable. Un peu plus de la moitié a déclaré préférer une vie entièrement sans cash. Selon The Korea Herald, l'objectif de la banque centrale est de ne plus utiliser les pièces de monnaie à l'horizon 2020.

La BOK tente ainsi entre autres de réduire le coût de la fabrication des pièces de monnaie. La Corée du Sud a en 2016 dépensé 44 millions d'euros dans ce processus. Cha Hyeon-Jin, coresponsable du projet à la BOK, a cependant déclaré dans un communiqué adressé à l'agence Yonhap qu'il y avait peu de chances que le pays renonce entièrement à sa menue monnaie.