La confiance dans le shopping en ligne croît en Europe

Selon le rapport, quasiment trois consommateurs sur cinq pensent qu'un achat en ligne dans un autre pays de l'UE ne pose aucun problème. Il y a deux ans, ils n'étaient encore que deux sur cinq.

La confiance dans les achats en ligne dans le pays même du consommateur reste cependant encore plus élevée (72,4 pour cent) que le shopping sur des sites étrangers. En Belgique, ce pourcentage est de 74,3 pour cent, ce qui est un peu supérieur à la moyenne de l'UE. Néanmoins, c'est dans notre pays, après Malte et la Lettonie, qu'on enregistre le plus de problèmes quant à la livraison des produits achetés.

Les conditions d'achat dans les pays nordiques et occidentaux de l'UE sont en général meilleures que celles en vigueur dans l'Europe du Sud ou de l'Est, selon la Commission. Et il y a encore autre chose qui cloche. C'est ainsi qu'en 2016, un consommateur sur dix s'est vu refuser son paiement à l'étranger.

Du côté des magasins web, la confiance est nettement plus faible. Nombre de commerçants sont réticents à l'idée de vendre par-delà les frontières, comme le montre l'enquête. Ils craignent en effet la fraude et les mauvais payeurs. En outre, les taux de TVA différents et d'autres règles encore les empêchent d'étendre leurs activités en ligne. Seules quatre entreprises en ligne sur dix déclarent vouloir franchir les frontières l'année prochaine.