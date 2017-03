La clinique Saint-Luc rénove son centre de données

C'est la première fois qu'Huawei et Prodata collaborent. Pour la première citée, il s'agit avec ce contrat d'une valeur de 4,5 millions d'euros réparti sur cinq ans du plus important projet de stockage en Europe dans le secteur hospitalier. Le duo fournira conjointement le hardware, le software et les services de support.

La clinique universitaire Saint-Luc, liée à l'UCL, entend par cette rénovation répondre au besoin croissant de stockage des données. Le contrat prévoit également l'installation d'un système de backup à distance. Et les trois SAN-tiers, ainsi que le NAS-tier seront équipés de SSD. Seul le stockage NAS consistera en des disques durs classiques.