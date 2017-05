La Chine va booster la voiture électrique au moyen d'un énorme parc de production

Le parc de production de voitures électriques se trouvera dans la province Guangdong au sud de la Chine, non loin de deux des villes parmi les plus importantes et à la croissance la plus rapide du pays.

Le site industriel fera en tout cinq kilomètres carrés. Son financement sera supporté par GAC Motor, l'un des plus grands constructeurs automobiles de Chine, conjointement avec quelques autres partenaires qui collaboreront dans la chaîne de production.

'Made in China 2025'

L'usine coûtera en tout plus de 6,5 milliards de dollars et devrait être opérationnelle fin 2018. A ce moment, elle sera à même de construire 200.000 voitures électriques par an.

Le parc industriel se focalisera sur les techniques intelligentes et les développements innovants. Il entend ainsi devenir un centre à la fois moderne, ouvert et respectueux de l'environnement pour la construction de voitures électriques et connectées.

"Le planning et la construction de ce site constitueront un pas concret dans l'évolution des objectifs de développement écologiques pour Guangdong poursuivis par les autorités chinoises, et de la stratégie nationale 'Made in China 2025'", déclare Yu Jun, general manager de GAC Motor (IPS)