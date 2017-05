La Chine introduit une loi plus stricte dans le domaine des données

Outre la conservation locale des données des utilisateurs, la loi interdit aussi aux entreprises de collecter et de revendre les données des utilisateurs chinois, qui ne sont pas pertinentes pour leurs services.

Voilà ce qu'annonce l'agence d'état chinoise Xinhua. Il s'agit d'une loi qui avait été annoncée précédemment déjà. Plusieurs entreprises technologiques craignaient de ne pas pouvoir y satisfaire à temps et avaient par conséquent sollicité un délai aux autorités chinoises. Il n'y en aura probablement pas. Il semble en effet que la nouvelle loi sera, comme prévu, appliquée à partir de ce jeudi 1er juin. Toute infraction pourra être sanctionnée par des amendes.

Exigences plus rigoureuses

La nouvelle loi impose aux entreprises technologiques des exigences plus rigoureuses en matière de collecte et d'utilisation des données. C'est ainsi que ces entreprises ne seront désormais plus autorisées à collecter et à vendre des informations personnelles. En outre, les utilisateurs pourront demander la destruction des informations collectées à leur propos en cas d'abus. De plus, les entreprises seront contraintes de stocker les données relatives aux utilisateurs chinois endéans les frontières nationales de la Chine, et elles devront aider les autorités chinoises en cas d'enquêtes sur la sécurité du matériel et des logiciels essentiels.

La nouvelle loi régule aussi de manière plus stricte la diffusion d'informations en ligne. C'est ainsi que tant les individus que les organisations devront dorénavant obtenir une autorisation des autorités avant de pouvoir publier des informations sur les médias sociaux ou de les propager via des applis de messagerie instantanée.

En collaboration avec Dutch IT-Channel.