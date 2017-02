La capsule de SpaceX manque son rendez-vous avec l'ISS

La capsule sans équipage doit fournir aux six occupants de l'ISS plus de deux tonnes de denrées alimentaires et de l'équipement pour des expériences scientifiques et ce, dans le cadre d'un contrat conclu avec la NASA. L'objectif était de s'arrimer à l'ISS ce matin, mais la manoeuvre fut interrompue dans la dernière phase en raison d'un problème de GPS. L'engin spatial n'était alors plus qu'à 1,2 km de l'ISS.

Nouvelle opportunité

La capsule est en bon état, selon SpaceX. Les astronautes à bord de l'ISS vont bien aux aussi. Si tout se passe comme prévu, ils ne devront attendre qu'un jour supplémentaire l'approvisionnement apporté par Dragon. Jeudi matin (à partir de 10 heures chez nous), une nouvelle tentative est prévue. Elle pourra être suivie en direct sur le site web de la NASA

Dragon is in good health and will make another rendezvous attempt with the @Space_Station Thursday morning. -- SpaceX (@SpaceX) 22 februari 2017

Fusée à deux étages

La capsule Dragon a été lancée avec succès le week-end dernier à partir du centre spatial situé en Floride. Après le lancement, le premier étage de la fusée a parfaitement atterri sur la Terre, afin de pouvoir être réutilisé. Découvrez-en ici les images.