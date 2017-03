'L'UE présentera en juin des propositions pour accéder aux services internet cryptés'

Voilà ce qu'a annoncé la commissaire européenne Vera Jourová, selon Euractiv. Jourová signale que l'UE présentera trois ou quatre options. Il sera entre autres question d'une proposition obligeant les entreprises à offrir l'accès aux données, même si celles-ci sont cryptées.

Une autre proposition concernera la conclusion d'accords avec les entreprises sur une base volontaire. 'Actuellement, les procureurs, juges, services de police et instances de recherche dépendent des fournisseurs qui décident d'offrir ou non un accès libre à leurs données et de fournir ou non des preuves. On ne peut pas faciliter et garantir la sécurité des Européens, si on est dépendant de leur bon vouloir', selon Jourová.

Depuis assez longtemps déjà, les pays européens veulent pouvoir accéder aux données des services en ligne cryptés. C'est ainsi que la France et l'Allemagne souhaitent que les fournisseurs de services internet satisfassent aux mêmes exigences qui sont imposées depuis belle lurette aux opérateurs télécoms. Les deux pays ont dès lors mis la pression sur la Commission européenne pour qu'elle prenne des mesures contre les communications cryptées.

En collaboration avec Dutch IT-Channel.