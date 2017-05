L'outil de décryptage WannaCry convient à présent aussi pour Windows 7

L'outil s'appelle WanaKiwi et repose sur un outil de décryptage pour Windows XP récemment conçu et mis à disposition par Adrien Guinet. Ce développeur a découvert qu'il était possible de détecter les nombres premiers exploités par le virus WannaCry pour crypter les données d'un ordinateur. A l'aide de ces nombres premiers, il est possible d'annuler le cryptage. Les nombres premiers sont stockés dans la mémoire interne de l'ordinateur. Ces nombres ne peuvent par conséquent être détectés que si l'ordinateur infecté n'est pas encore redémarré.

Le nouvel outil WanaKiwi capitalise sur le précédent et convient pour les systèmes Windows 7. Europol signale que l'European Cybercrime Centre l'a testé et confirme que sous certaines conditions, il est bien capable de décrypter les fichiers cryptés par WannaCry. WanaKiwi peut être trouvé ici . Vous en saurez plus à ce propos dans le message posté sur le blog de Matt Suiche, l'un des développeurs de l'outil.