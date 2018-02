'L'offre d'emplois dans la crypto-industrie a doublé en Belgique'

Selon le site d'offres d'emploi Indeed, on enregistre à une croissance du besoin de tous les emplois liés aux crypto-monnaies et à technologie de la chaîne de blocs. Malgré la controverse à propos du cours de la plupart des crypto-monnaies, toujours plus d'entreprises sautent dans ce train. La chaîne de blocs même offre en effet de nombreuses possibilités d'application, en plus de la maintenance d'une monnaie numérique.

Architecte, développeur et consultant

La plupart des offres d'emploi concernent les fonctions de 'blockchain architect', de 'blockchain developer' et de 'blockchain consultant'. Le site d'offres d'emploi affirme que toujours plus de personnes se spécialisent dans cette industrie et que le risque d'un décalage au niveau des emplois s'y réduit.

Malgré la demande croissante, la part des 'offres d'emploi liées à la blockchain' n'est encore et toujours que faible en comparaison avec d'autres fonctions recherchées. "Même si le nombre de places vacantes et de commandes de recherche liées aux crypto-monnaies est encore relativement réduit, les renseignements fournis par Indeed montrent que les entreprises sont toujours davantage en quête d'experts dans ce domaine", explique Sander Poos, Managing Director Benelux d'Indeed. "Les demandeurs d'emploi y réagissent rapidement, ce qui fait que les places proposées ne demeurent pas longtemps vacantes. Reste maintenant à savoir si cette croissance rapide se maintiendra."

Indeed signale qu'en comparaison avec janvier de l'année dernière, le nombre d'emplois dans lequel est mentionné le terme 'blockchain', a quasiment doublé en décembre 2017. De plus, le nombre de places vacantes mensuelles est quasiment similaire au nombre de fois que les demandeurs d'emploi effectuent des recherches dans ce domaine. Il est cependant étonnant de constater que la demande de ce genre d'offres d'emploi est parfois aussi variable que le cours de la plupart des crypto-monnaies. En octobre dernier, elle est par exemple descendue sous le niveau de mai, avant de progresser de nouveau.