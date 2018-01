L'iPhone X, le smartphone le plus vendu durant la période des fêtes de fin d'année

Les ventes ont progressé en raison de la demande d'upgrades via les opérateurs. Les clients pouvaient en l'occurrence étaler le paiement de l'appareil sur plusieurs mois. En tout, ce sont 29 millions d'exemplaires de l'iPhone X qui ont été expédiés vers les points de vente lors des trois derniers mois, dont 7 millions vers la Chine.

"Les performances de l'iPhone X sont impressionnantes pour un appareil coûtant 999 dollars, même si les attentes de l'industrie étaient encore un peu supérieures", déclare Ben Stanton, analyste chez Canalys.

"Début novembre, Apple a connu des problèmes de livraison, mais a pu fin novembre et en décembre augmenter énormément la production de l'appareil. Cela a permis de satisfaire, voire de surpasser la demande sur certains marchés vers la fin du dernier trimestre. Un gros atout plaidant en faveur d'Apple, c'est que ses clients prennent toujours davantage conscience de la valeur résiduelle de leur ancien smartphone, en optant pour des programmes d'échange en vue de compenser le prix élevé de l'iPhone X. Mais ce prix supérieur et la stratégie de lancement scindé d'Apple ont encore et toujours eu un impact, et les livraisons n'ont pas été des plus rapides pour un iPhone."

Les modèles iPhone SE, 6s, 7 et 8 d'Apple ont également connu du succès au quatrième trimestre de 2017. Les anciennes versions sont encore et toujours populaires auprès des utilisateurs de l'iPhone qui veulent en avoir pour leur argent. "Apple enregistre ses meilleures performances à ce jour et ce, grâce aux énormes changements apportés dans sa gamme au troisième trimestre", a expliqué TuanAnh Nguyen, analyste chez Canalys.

"Cette stratégie a couvert le risque encouru par Apple lors de la mise à niveau de l'iPhone et ce, tant au niveau du concept qu'à celui de l'expérience d'utilisation. Même si de nouvelles technologies, telles Face ID et les écrans sans fin, peuvent justifier le prix de 999 dollars et permettre de continuer de concurrencer Samsung, Huawei et Google, Apple est parvenue grâce à sa gamme plus étoffée à atteindre ses objectifs sur le plan des livraisons et à sécuriser son leadership dans le segment premium du marché. "