L'iPhone 8 utilisera sans doute la reconnaissance faciale

Le développeur Steven Troughton-Smith, généralement bien informé, a entre les mains une version d'iOS spécialement conçue pour le HomePod, le haut-parleur intelligent qu'Apple va bientôt commercialiser. La semaine dernière, le développeur était déjà parvenu à obtenir des informations sur le HomePod grâce à cette version d'iOS. Mais à présent, il a aussi trouvé des traces de fonctions que l'on retrouvera vraisemblablement dans l'iPhone 8. La reconnaissance faciale en fait partie. Ce scanner de visage utiliserait la lumière infrarouge afin que l'iPhone puisse aussi être ouvert la nuit. La version bêta reprend également une illustration montrant à quoi devrait ressembler le futur iPhone 8. On n'y voit plus de bouton pour un capteur d'empreinte digitale.

Les rumeurs vont bon train concernant l'iPhone 8 (ou son éventuel autre nom). Mais l'une des plus tenaces porte sur l'absence d'un capteur d'empreinte digitale Touch ID. Apple aimerait se passer du bouton sur la face avant de l'iPhone, où le scanner est incorporé, mais n'aurait pas encore trouvé d'autre emplacement pour ce bouton. La marque à la pomme aurait préféré placer un scanner virtuel dans l'écran de l'iPhone, mais ce ne serait pas encore possible d'un point de vue technique.

Capteur 3D

Depuis peu, le bruit court que la reconnaissance faciale servirait de solution alternative et c'est justement ce que semblent confirmer les trouvailles de Steven Troughton-Smith. On ne sait pas encore clairement s'il s'agira d'un capteur d'iris ou d'un capteur 3D. Un scanner 3D du visage utilise davantage de points de données et serait plus sûr qu'un scanner d'iris 2D ou une empreinte digitale. Toutefois, plusieurs problèmes empêcheraient encore un tel capteur 3D de bien fonctionner. Apple a pour habitude de présenter son nouvel iPhone en septembre, mais l'événement pourrait avoir lieu un peu plus tard en raison de problèmes logiciels.