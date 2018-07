'L'internet britannique entièrement sur fibre optique en 2033'

Dans une étude effectuée par Google et par l'université de Princeton, il est récemment apparu que la Grande-Bretagne a reculé de la 31ème à la 35ème place au classement des connexions internet les plus rapides au monde. La Belgique y occupe le 6ème rang, juste devant les Pays-Bas (7ème) et le Luxembourg (8ème). Le Royaume-Uni possède l'un des pourcentages les plus faibles au niveau de l'accès aux connexions à fibre optique en Europe. Seuls 4 pour cent des bâtiments britanniques disposent en effet de la fibre optique, contre 95 pour cent au Portugal par exemple.

Le gouvernement britannique estime pour sa part que des investissements doivent provenir du secteur privé. Dans les zones malaisément accessibles surtout, les autorités locales n'ont pas l'argent nécessaire pour se connecter au réseau à fibre optique. Il s'avère en outre difficile de convaincre les gens de faire le pas. Nombre d'internautes britanniques craignent en effet qu'en migrant, ils ne disposent plus d'une connexion et se disent satisfaits de leur actuelle vitesse de liaison.

Les chiffres relatifs à des pays tels l'Espagne et le Portugal, équipés de nombreuses connexions à fibre optique, méritent cependant l'une ou l'autre nuance. Cette situation est due en effet au fait que la fibre optique a constitué l'une des premières connexions réseautiques dont les habitants de ces deux pays pouvaient disposer.

Sur ce plan, la Belgique n'est pas non plus un précurseur dans le domaine de la fibre optique. Ce n'est qu'il y a deux ans et demi que Proximus a décidé d'investir dans un déploiement à grande échelle de la fibre optique jusqu'aux habitations (FTTH ou FTTB). Cela était surtout dû au fait que l'opérateur pouvait à chaque fois accroître la vitesse via les connexions cuivrées durant les années précédentes, ce qui reportait donc systématiquement les lourds investissements.