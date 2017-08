L'Inde et le Pakistan, cibles d'actes de cyber-espionnage

L'entreprise de sécurité internet Symantec a découvert un spyware (espionniciel) avec lequel des personnes mal intentionnées espionnent des entreprises et des institutions en Inde et au Pakistan. Elle ne sait pas encore d'où provient exactement ce malware (maliciel), mais elle pense qu'un pays non nommément cité y est impliqué.