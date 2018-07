L'inde demande à WhatsApp de prendre des mesures contre les fausses rumeurs qui provoquent des lynchages

L'Inde souhaite que WhatsApp prenne des mesures pour éviter que des minorités de personnes fâchées se regroupent pour procéder à des lynchages. " Des personnes innocentes sont punies du fait que de nombreux messages non-fondés et violents circulent sur WhatsApp faisant état de rumeurs et de provocations ", explique le ministère de l'électronique et de l'IT.