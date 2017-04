L'hybride Windows 10 de Porsche Design ou l'onéreuse bonne qualité allemande

Vous ne pouvez vous permettre une Porsche 911? Peut-être un ordinateur alors, dont le look a été conçu par Porsche Design et qui est, à entendre la firme, 'inspiré par la voiture mythique'. Porsche Design se lance donc sur le marché du PC et y envisage toute une série d'appareils en collaboration avec Intel et Microsoft. Le premier d'entre eux est un hybride basé sur Windows 10. Data News a pu le découvrir lors de l'IFA Global Press Conference de Lisbonne.

La première impression est sensationnelle car l'hybride se caractérise par un look d'enfer. Le Book One est un ordinateur portable à clavier amovible et fait ainsi directement penser au Microsoft Surface Book. Ce qui saute immédiatement aux yeux, c'est l'absence d'ouverture entre le clavier et l'écran. Les charnières sont une espèce de système d'engrenages inspiré de la boîte de vitesses de la Porsche, a-t-on appris, et c'est vrai qu'il y a effectivement une similitude. Ces charnières semblent en outre particulièrement robustes, ce qui est loin d'être anodin. Chez pas mal d'hybrides, convertibles, détachables et 2-en-1, ces points de fixation représentent en effet trop souvent hélas un point faible.

L'écran de 13,3" impressionne également avec sa résolution de 3.200 x 1.800 pixels. Il peut aussi être commandé par un stylet fourni d'origine, comme toujours plus de fabricants le prévoient. Le clavier offre un rétro-éclairage ajustable. La frappe est aisée grâce à un écart suffisant entre les touches. Le Porsche Design Book One a aussi du répondant avec son solide moteur constitué par un CPU Intel Core i7 (Kaby Lake) cadencé à 2,7 GHz en combinaison avec 16 giga-octets de RAM et un SSD PCIE de 512 giga-octets. Bref: de la puissance à revendre pour un 2-en-1. Rayon connecteurs, on trouve deux ports USB-C, Thunderbolt, deux ports USB 3.1 et un connecteur pour lecteur de cartes de mémoire microSD.

Porsche Design est une filiale du constructeur automobile allemand. Elle avait dans le passé déjà introduit sur le marché des montres et des lunettes de soleil notamment. Plus récemment, elle a présenté un sound bar pour la télévision. La voici donc qui lance à présent une initiative PC. Sur base du bref laps du temps au cours duquel nous avons pu utiliser le Book One, nous pouvons dire que Porsche Design n'a pas manqué son départ. L'appareil sera disponible à partir de la semaine prochaine au prix - certes pas piqué des vers - de 2.795 euros, Porsche oblige...