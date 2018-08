L'Huawei P20 Pro désigné 'smartphone de l'année'

L'EISA est le résultat d'une collaboration entre des spécialistes internationaux dans le domaine de l'électronique à la consommation. Précédemment, c'était là l'abréviation de l'European Imaging and Sound Association, mais cette année, le nombre de participants a fortement augmenté, puisqu'on y recense des membres provenant de l'extéreur de l'Europe. Voilà pourquoi le 'E' d'EISA est devenu le raccourci d''Expert'.

Tous les produits nominés pour un EISA Award sont soumis à un processus de test étoffé se déroulant en plusieurs phases. On y retrouve des tests intensifs permettant de juger la technologie, le design et la teneur en innovations des appareils.

Ces tests ont permis à l'EISA de désigner l'Huawei P20 Pro meilleur smartphone de l'année. Les membres de l'EISA qualifient le P20 Pro "de parfait compagnon pour l'utilisateur mobile et de précurseur dans le domaine de la photographie mobile." Le P20 Pro est, selon le rapport, "une combinaison gagnante d'excellents hardware, objectifs et savoir-faire".

Meilleur smartphone à la consommation: le Nokia 7 plus

Le Nokia 7 plus a, lui, été élu 'consumer smartphone' de l'année. "En veillant à ce que tous les composants collaborent en parfaite harmonie avec Android One, HMD Global a mis au point avec le Nokia 7 Plus un smartphone surtout apprécié pour son extrême fiabilité", peut-on lire sur le site web de l'EISA.

On y retrouve aussi les lauréats dans les autres catégories. Les prix seront décernés lors de l'IFA, le plus important salon d'électronique à la consommation au monde, qui se tiendra à Berlin du 31 août au 5 septembre prochain.