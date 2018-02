L'Homepod d'Apple laisse des auréoles blanchâtres sur le bois

Avec l'HomePod, Apple veut concurrencer le Google Home et l'Amazon Echo. Pourtant, le tout nouveau haut-parleur intelligent n'a pas reçu un accueil très enthousiaste. Le principal atout de l'HomePod est sa qualité sonore. Dans ce but, Apple exploite un logiciel qui analyse le local et crée ainsi un modèle sonore adapté. Les sept haut-parleurs équipant l'HomePod s'ajustent donc à chaque local pour fournir une qualité de son optimale. Il n'empêche que beaucoup d'esprits critiques se sont vite demandé si cela suffit pour détrôner le Google Home et l'Amazon Echo. L'enceinte intelligente d'Apple ne serait en effet pas aussi 'intelligente' que les appareils des concurrents. Sur base de réponses régulièrement incorrectes, d'un manque de reconnaissance vocale et de pas mal de commandes manquantes, l'assistant Siri est en effet dépassé par Google Assistant et Alexa.

Auréoles blanchâtres

Il convient à présent d'y ajouter que divers utilisateurs ont au bout d'une semaine constaté que l'HomePod endommage les surfaces en bois. A l'endroit om l'HomePod est installé, apparaissent rapidement des auréoles blanchâtres. Ces dernières seraient dues à une sorte d'huile libérée par les vibrations entre la base en silicone de l'HomePod et la surface en bois. Apple a entre-temps confirmé le problème, sans prévoir de véritable solution actuellement. Divers utilisateurs ont aujourd'hui déjà lancé sur Twitter le hashtag #RingGate pour exprimer leur mécontentement.

Ces auréoles devraient s'estomper au bout de quelques jours après avoir déplacé l'HomePod. Si tel n'est pas le cas, il est recommandé de nettoyer le support après coup. Selon Apple, la meilleure solution serait de ne pas installer l'HomePod sur une surface en bois.

L'Apple HomePod n'est actuellement pas encore disponible en Belgique, mais il devrait l'être au cours du printemps. Aux Etats-Unis, il revient à 349 dollars, soit quelque 279 euros après conversion.