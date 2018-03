L'Europe veut stopper les noms de domaine .eu britanniques

La Commission européenne signale que les noms de domaine .eu de propriétaires britanniques ne pourront être renouvelés après le Brexit. Il ne sera plus possible non plus d'en enregistrer de nouveaux.

Cette décision concerne les personnes résidant en Grande-Bretagne ou les entreprises britanniques n'ayant pas de filiale dans l'UE. Elle entrera en vigueur le 30 mars 2019 à minuit (heure belge), au moment même où le Brexit deviendra une réalité. La décision en question n'exclut pas non plus que des noms de domaine soient annulés sans le moindre droit d'appel.

EURid, l'entreprise privée qui gère les noms de domaine .eu depuis son existence en 2005, s'étonne. Sur son site web, on peut lire qu'elle a bien reçu le lien faisant référence à la décision, mais elle ajoute n'avoir obtenu aucune information supplémentaire.

Elle apporte cependant la nuance, selon laquelle l'annulation sera encore soumise aux accords à venir sur le Brexit. Autrement dit, il semble que la Commission européenne brandisse les noms de domaine .eu comme un bâton menaçant dans les négociations entre les parties. La perte effective des Britanniques de leurs noms de domaine .eu existants dépendra donc de la vitesse à laquelle les négociations se dérouleront dans les prochains mois.