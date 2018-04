L'Europe renforce ses règles en matière de crypto-monnaies

C'est par une large majorité de 574 voix pour, 30 voix contre et 60 abstentions que le Parlement européen a approuvé un accord visant à juguler les pratiques de blanchiment d'argent. L'accord impose aussi des règles plus rigoureuses aux crypto-espèces. Les plates-formes d'échange et les services de portefeuille ('wallet') en ligne devront dorénavant respecter les mêmes règles que les banques. Ils devront notamment vérifier l'identité des clients.

Le Parlement européen espère ainsi mettre fin à l'anonymat allant de pair avec nombre de monnaies virtuelles. Cet anonymat est en effet considéré comme l'une des raisons pour lesquelles le bitcoin et consorts semblent si populaires pour les pratiques de blanchiment et les achats illégaux. Le Parlement cite notamment les attaques terroristes perpétrées à Paris et à Bruxelles, ainsi que les Panama Papers comme sources d'inspiration des nouvelles règles.

Les différents pays de l'UE disposent à présent de dix-huit mois pour convertir les nouvelles règles européennes en lois nationales.