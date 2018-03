L'Europe offre le wifi gratuit aux villes

Il s'agit du programme WiFi4EU de la Commission européenne. Les autorités européennes veulent ainsi augmenter le nombre de bornes wifi publiques gratuites dans l'UE. Concrètement, les villes intéressées peuvent dès aujourd'hui s'enregistrer sur https://www.wifi4eu.eu/ et introduire une demande d'aide à la mi-mai.

Toute ville/commune qui se verra attribuer ce qu'on appelle un 'WiFi4EU voucher', pourra acquérir des points d'accès sans fil afin de déployer un réseau dans des endroits publics comme des bibliothèques, places, parcs et musées. Les 15.000 euros serviront uniquement pour la mise en oeuvre dudit réseau. Les villes et communes seront elles-mêmes responsables de sa maintenance.

Le réseau devra être gratuitement utilisable et ne pourra ni proposer de publicité ni se livrer à de la collecte de données. La demande ne pourra pas non plus porter sur un duplicata de bornes wifi déjà existantes de fournisseurs privés ou publics. En d'autres mots, toute ville disposant déjà d'une borne wifi ne pourra pas la remplacer sur le compte de l'Europe.

En tout, l'Europe attribuera 120 millions d'euros entre 2018 et 2020. Les chèques wifi seront disséminés géographiquement, mais aussi sur base du premier demandeur, premier servi. Actuellement, l'UE entend accorder mille subsides, mais l'objectif est de répéter l'opération quatre fois encore au cours des deux prochaines années.