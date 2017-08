L'Estonie réfléchit à une crypto-monnaie propre

La vogue des monnaies virtuelles, telles le bitcoin, ne fait que s'amplifier. Kaspar Korjus, qui travaille au sein de l'équipe E-residency dans le gouvernement estonien, évoque dans un message posté sur Medium l'idée de récolter de l'argent au moyen d'un jeton appelé 'estcoin'.

L'Estonie, ce pays du nord de l'Europe, est l'un des états les plus avancés dans le domaine des services numériques. Ce pays qui compte officiellement 1,3 million d'habitants, dispose déjà d'une 'citoyenneté numérique', une identité en ligne permettant de bénéficier de toutes sortes de services publics. Cette citoyenneté numérique est aussi ouverte aux personnes qui n'habitent pas physiquement dans le pays, et permet aux entrepreneurs étrangers par exemple d'y démarrer des activités UE sans trop de tracasseries administratives ou autres.

A présent voici que vient de germer l'idée d'une ICO ('Initial Coin Offering) propre. Il s'agirait là pour le pays d'une phase de capitalisation, où les investisseurs recevraient un jeton ou 'estcoin'. Ces estcoins pourraient être utilisés de moyen de paiement comme c'est par exemple aussi le cas des bitcoins et autres. C'est notamment l'un des fondateurs de la crypto-monnaie Ethereum qui a conseillé le projet. L'argent récolté serait utilisé pour investir dans des technologies pour le secteur public. Reste à savoir si le premier 'ICO public' deviendra vraiment réalité, mais quand on observe les cours toujours en hausse des différentes crypto-monnaies existantes, on pourrait difficilement reprocher à Korjus d'effectuer une tentative de ce genre.