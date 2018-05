L'entreprise 'fintech' néerlandaise Adyen entre à la bourse

L'entreprise 'fintech' offre aux commerçants une plate-forme qui relie directement les clients à la formule de paiement de leur choix. Douze ans après sa fondation, Adyen règle les paiements pour des milliers d'entreprises, dont Facebook, Spotify, Uber et Netflix. Dans ce but, elle propose plus de 250 modes de paiement, dont Bancontact.

Adyen est généralement considérée comme l'une des firmes technologiques les plus prometteuses d'Europe. Il y a cinq ans, elle avait déjà été élue par Deloitte l'entreprise technologique à la croissance la plus rapide de Belgique et des Pays-Bas.

Parmi les investisseurs d'Adyen, on trouve entre autres la firme d'investissement Iconiq Capital, à laquelle collaborent quelques noms bien connus du secteur technologique américain tels le directeur de Facebook, Mark Zuckerberg, et le patron de Twitter, Jack Dorsey. Le fonds d'investissement d'état singapourien Temasek fait aussi partie des investisseurs d'Adyen.