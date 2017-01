L'entreprise belge Collibra recueille 50 millions de dollars auprès de Zuckerberg et consorts

Le principal investisseur est Iconic Capital qui repose notamment sur Mark Zuckerberg, Jack Dorsey, le fondateur de Twitter, et Reid Hoffman, le fondateur de LinkedIn. Mais Battery Ventures, Dawn Capital, Index Ventures et Newion Investments ont aussi pris part à la phase d'investissement. Matt Jacobson d'Iconiq Capital siègera au sein du conseil d'administration.

Collibra n'en est pas à son coup d'essai. La phase d'investissement de série C porte désormais son capital récolté à 75 millions de dollars. En septembre 2015, l'entreprise avait déjà récolté 23 millions de dollars (phase de série B) et avant cela encore, elle avait recueilli plus de 2,5 millions de dollars. Collibra aide les grandes organisations dans le suivi et l'automatisation de leurs données. Cela signifie qu'il doit être facile pour elles de savoir qui utilise ou adapte quelles données. L'entreprise est active dans différents secteurs, mais principalement auprès des fournisseurs de services financiers.

Collibra a été créée en 2008 sous forme d'une spin-off de la VUB et est dirigée par son co-fondateur Felix Van de Maele. Au sein du conseil d'administration, on retrouve entre autres Tony Mary (ex-IBM) et Dirk Boogmans (ex-GIMV). La jeune entreprise a précédemment aussi été nommée 'Start-up of the Year' par Data News.